Weiterhin gibt es keine Neuinfektionen im Landkreis Bad Dürkheim sowie der Stadt Neustadt. Damit sind seit Ausbruch des Coronavirus im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Neustadt 430 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 325 im Landkreis Bad Dürkheim und 105 in der Stadt Neustadt. Damit hat es in den letzten sieben Tagen im Kreis Bad Dürkheim fünf und in Neustadt zwei neue Fälle pro 100.000 Einwohner gegeben. Der Großteil der positiv getesteten Personen ist wieder vom Coronavirus genesen: Im Gebiet des Landkreises Bad Dürkheim sind es 292 Personen, in Neustadt 101 Personen.

Bislang sind leider zwölf Personen aus dem Landkreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, und zwei Personen aus Neustadt.