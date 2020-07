Im Kreis ist derzeit weiterhin keine aktive Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bekannt. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Nach aktuellem Stand (Montag, 11 Uhr) sind seit Ausbruch der Pandemie 329 Menschen im Landkreis Bad Dürkheim und 109 in der Stadt Neustadt positiv auf Covid-19 getestet worden. 317 Personen sind im Kreisgebiet wieder genesen. In Neustadt sind 105 Personen wieder gesund. Dort sind zwei aktive Infektionen bekannt. Zwölf Menschen aus dem Kreis und zwei aus Neustadt sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.