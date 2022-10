Der Landkreis Bad Dürkheim bietet in der kommunalen Impfstelle am Mittwoch, 9. November, zusätzliche Impftermine an. Das nächste reguläre Impfangebot im zweiwöchigen Turnus ist am Mittwoch, 2. November, und bis auf wenige Plätze mit rund 120 Personen bereits fast voll. „Die Nachfrage ist aktuell sehr hoch, deshalb wollen wir zum Wohl der Bürger am 9. November einen weiteren Impfzeitraum anbieten, um dem Bedarf gerecht zu werden“, erklärt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Am 9. und auch am 16. November können sich Menschen jeweils von 14.30 bis 18 Uhr impfen lassen. Es gelten weiterhin die aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zur Impfung gegen das Coronavirus. Ein Termin kann unter www.impfen.rlp.de gebucht werden. Auf der Seite gibt es auch zusätzliche Informationen zur Pandemie und der Impfung. Impfungen sind auch ohne Termin zu den genannten Öffnungszeiten möglich, allerdings kann dann laut Kreis nicht gewährleistet werden, dass alle verfügbaren Impfstoffe vorrätig sind.