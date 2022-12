Ein Spaziergang im Süden von Dackenheim führt durch die Vorhügelzone zwischen Pfälzerwald und Rheinebene. Dabei öffnen sich weite Ausblicke.

An der südlichen Ortsausfahrt von Dackenheim nach Freinsheim verläuft schräg gegenüber des Parkstreifens ein Weg in die Weinberge. Sobald man ihm ein paar Meter gefolgt ist, zeigen sich in der Rebenlandschaft markante Ortsansichten. In südwestlicher Richtung liegt Herxheim mit dem Turm der Kirche St. Jakob, während im Südosten Freinsheim zu sehen ist.

Nach einem kurzen, teilweise mit Kalkschotter bedeckten Wegstück führt ein Abzweig auf eine betonierte Strecke. Hier liegt ein sorgfältig angelegtes Privatgrundstück mit Nistangeboten für Insekten. Der Weg verläuft bald stärker aufwärts nach Westen. Linker Hand erstrecken sich die Weinberge in leichten Wellen. An der rechten Wegseite bedecken Sträucher einen Lösshang. Ihre zersplitterten Zweige zeigen, dass sie kürzlich grob abgefräst wurden.

Liebesbrunnen war einst „Liebersborn“

Oben angekommen, geht es weiter nach rechts. Sobald man sich wieder Dackenheim nähert, zeigt der Blick auf den alten Dorfkern zwei Kirchtürme: Die barocke protestantische Kirche trägt auf ihrem First einen Dachreiter mit achteckiger Glockenstube. Dagegen vermittelt der Chorturm der katholischen Pfarrkirche St. Maria einen massiven Eindruck: Mit seiner Form und der harmonisch gegliederten Sandstein-Fassade zeigt er den Baustil der Romanik.

An der folgenden Weggabelung ist die Herxheimer Straße erreicht. Hier wendet man sich nach rechts. Nach wenigen Schritten liegt links am Weg auf einer kleinen Grünfläche das Liebesbrunnenhaus. Ein Schild informiert über den Flurnamen der Weinlage „Dackenheimer Liebesbrunnen“. Der heutige Namen geht zurück auf den hier gelegenen Quellbrunnen und seine alte Benennung „Liebersborn“. Sie setzt sich zusammen aus dem Familiennamen „Lieber“, den historische Dokumente für Dackenheim nachweisen, und dem mittelhochdeutschen „born“ für „Wasser“ oder „Quelle“.

Auch vom kleinen Brunnenhaus hat der Spaziergänger eine schöne Sicht auf Dackenheim; dahinter erstreckt sich die weite Rheinebene. Über die Herxheimer Straße geht es zurück, wobei man an der Weinlage „Kapellgarten“ vorbeikommt. Hier erklärt ein weiteres Schild, dass der Name dieser kleinen Lage nunmehr 100 Jahre alt ist.