Andrea Wantzelius aus Weisenheim am Berg ist eine von 70 Bürgerinnen und Bürgern, die zum Neujahrsempfang des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) und seiner Ehefrau Elke Büdenbender ins Schloss Bellevue eingeladen wurden. Erwartet werden Bürgerinnen und Bürger, die sich um das Gemeinwohl besonders verdient gemacht haben, sowie Repräsentanten des öffentlichen Lebens.

Der Weisenheimer Bürgermeister Joachim Udo Schleweis (CDU) und der örtliche Gemeinderat hatten Wantzelius für diesen besonderen Termin in Berlin vorgeschlagen.

Er habe ein Mail der Kreisverwaltung Bad Dürkheim bekommen, dass engagierte Bürger für die Gästeliste des Bundespräsidenten vorgeschlagen werden können, so Schleweis auf Anfrage. Aus den Reihen des Gemeinderats sei Wantzelius genannt worden.

Sie ist Vorsitzende des Pfälzerwald-Vereins, der der größte Verein in Weisenheim am Berg ist und der sehr viel Kinder- und Jugendarbeit mache, erläuterte Schleweis. „Der Verein kümmert sich um die Pflege von Wanderwegen, organisiert Wanderungen aller Art und bietet für Kinder und Jugendliche thematische Wanderungen und Zeltlager an“, heißt es auf der Gästeliste des Bundespräsidenten. Der Neujahrsempfang ist am Dienstag um 10 Uhr. Im Anschluss werden die Bürger von Steinmeier und Büdenbender zum Mittagessen eingeladen.

Zwei weitere Pfälzer dabei

Fünf Bürger aus Rheinland-Pfalz, davon insgesamt drei aus der Pfalz, sind bei dem Neujahrsempfang dabei. Neben Wantzelius sind noch die Künstlerin Nicoleta Steffan aus Frankenthal sowie die Tafel-Mitarbeiterin Uschi Bisanz aus Wörth zum Empfang eingeladen.