„130 Jahre Weisenheimer Postkarten“ zeigt der dritte Band der Reihe „Weisenheimer Bilderbogen“. Helmut Daut und Simone Tietz, beide aus Weisenheim am Sand, haben das Projekt umgesetzt. Viele alte Karten aus persönlichem Besitz wurden ihnen für das Buch zur Verfügung gestellt. Auf knapp 100 Seiten zeigt der Bildband gezeichnete und handkolorierte Exemplare sowie Schwarz-Weiß- und Farbfotografien. Die Karten zeigen historische und heute noch erkennbare Ortsansichten. Kürzere Texte geben Hintergrundinformationen.

Erlös für Schützengilde

Der Erlös des Buches geht an die Schützengilde 1932 Weisenheim am Sand. Es ist zu kaufen bei der Kreissparkasse in Weisenheim am Sand oder direkt bei Helmut Daut, Telefon 0151 21153037. Die ersten Bände der Reihe waren „Ein nostalgischer Foto-Spaziergang“ und „Zur Gaststättengeschichte von Weisenheim“. Restexemplare sind jeweils noch erhältlich. Hier geht der Erlös an den Weisenheimer Heimat- und Museumsverein. rhp