Beinahe Opfer von Telefonbetrügern wäre am Mittwoch gegen 12 Uhr ein Senior aus Weisenheim am Sand geworden, teilt die Polizei mit. Eine unbekannte Frau gab sich als Enkelin aus, der angeblich etwas Schlimmes passiert sei und die nun die Hilfe ihres Großvaters brauche. Im Laufe des Gesprächs schaltete sich zudem ein angeblicher Polizeibeamter ein. Der Weisenheimer habe jedoch vorbildlich reagiert, indem er das Gespräch beendete und seine richtige Enkelin verständigte, die wiederum die Polizei informierte. „Daher kam es glücklicherweise zu keinem wirtschaftlichen Schaden“, freuen sich die Beamten. Bei der angezeigten Anrufernummer handelte es nach ihren Angaben um eine im Internet generierte Nummer, die nicht nachverfolgt werden kann. Wer ebenfalls Opfer eines solchen Betrugsversuchs wurde, wird gebeten, sich an die Polizei Bad Dürkheim zu wenden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.