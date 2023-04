Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Nordstaffel der Fußball-Bezirksliga scheinen verrückte Ergebnisse an der Tagesordnung zu sein. Prognosen fallen da schwer. Das gilt auch für Spiele des SV Weisenheim, der am Sonntag, 15.30 Uhr, beim Tabellenvorletzten ASV Maxdorf antritt.

„Das ist ein Derby und demzufolge erst recht schwer einzuschätzen“, sagt Weisenheims Trainer Sebastian Dumont. Dabei denkt er an die vergangene Saison, als der SVW sich sehr schwertat