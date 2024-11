Nach den Gönnheimer Ansichten und den Friedelsheimer Ansichten gibt Helmut Meinhardt jetzt die dritte Sammlung aus Postkarten heraus. Die Weisenheimer Ansichten dürften so manche Erinnerung wecken.

Der pensionierte Pfarrer der Berggemeinden Bobenheim, Weisenheim und Herxheim, Helmut Meinhardt, veröffentlicht mit „Weisenheimer Ansichten“ ein weiteres Kaleidoskop des örtlichen Lebens. Das 116-seitige Buch umfasst eine Sammlung alter Post- und Ansichtskarten aus Weisenheim am Berg, nebst Erläuterungen, Kommentaren und historischen Verweisen. Darunter befinden sich auch Postkarten aus der Zeit der französischen Besatzung. Das älteste Dokument stammt aus dem Jahr 1832. „In diesem kleinen Buch kommen sie alle vor: Winzer, Bauern, Handwerker, Metzgereien, Bäckereien, Gaststätten, sogar die alte Poststelle. Und ganz ’normale’ Zeitgenossen“, heißt es in einer Mitteilung.

Neben seiner „Ansichten“-Reihe hat Meinhardt bereits einige heimatkundliche Arbeiten veröffentlicht. Sie reichen von einem Buch über Johann Georg Lehmann, Amtskollege aus dem 19. Jahrhundert und über die Pfalz hinaus bekannter Historiker, bis hin zu einem Protokollbuch mit Einblicken zur Gründung des Pfälzerwald-Vereins Gönnheim-Friedelsheim.

Die „Weisenheimer Ansichten“ werden passend zum Stutzenfest am 10. November auf dem Dorfplatz von Weisenheim am Berg vorgestellt. Bestellungen zum Preis von 8,90 Euro sind ab sofort möglich bei Helmut Meinhardt, helmut.meinhardt@gmx.de, Telefon 06322 7903434, oder Klaus Clever, k.clever@t-online.de, Telefon 06353 8453. Der Reinerlös ist für den protestantischen Posaunenchor Weisenheim am Berg bestimmt.