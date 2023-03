Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der dritten Runde um den Fußball-Verbandspokal erwartet Bezirksligist SV Weisenheim am Mittwoch, 19 Uhr, den Ligarivalen Rot-Weiss Seebach. Der Sieger kann mit etwas Losglück in der nächsten Runde ein Heimspiel gegen einen Verbandsligisten bekommen.

„Wie gut, dass wir einen breiten Kader haben. So können wir Ausfälle kompensieren“, atmet SVW-Coach Sebastian Dumont auf. Neben dem am Schambein lädierten Nico Volz und dem