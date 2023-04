Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

1250 Jahre alt ist Weisenheim am Sand, das wurde am Freitagabend mit einem Festakt, am Samstag und Sonntag mit einem Fest gefeiert. Am Freitag und am Samstag kamen nicht ganz so viele Besucher. Am Sonntag war im Ludwigshain bedeutend mehr los. Kurzfristig wurde noch eine Aktion für die Pfälzische Weinkönigin organisiert.

In Weisenheim am Sand „startet das Jubiläumsjahr am 17. September“, sagte Bürgermeister Michael Bähr-Burkhardt bei der Begrüßung der etwa 300 Gäste, die am Freitag