Martin Müller muss man den Fans des Weisenheimer Gitarrenfestivals nicht vorstellen. Beim virtuellen Minifestival spielte der Kurator sein Programm „Bossa Esperança“, mit eigenen Werken und Stücken der großen Meister.

Der Gitarrist aus Karlsruhe hat wie kaum ein anderer Europäer das Wesen der brasilianisch-lateinamerikanischen Musik erforscht und verinnerlicht. Das hatte schon vor Jahrzehnten Großkritiker Joachim Ernst Behrend lobend vermerkt und ihn als „Instanz“ für dieses Genre bezeichnet. Doch Müller ist nicht nur Kenner und Interpret dieser Musik, er ist ein enorm produktiver Komponist.

Neben der lateinamerikanischen Tradition fühlt er sich auch dem Jazz verbunden – und da gibt es ja einige Überschneidungen. Bossa Nova, der Stil, der in den 60ern die ganze Welt eroberte, ist entstanden aus einem „entschleunigten“ Samba-Rhythmus und jazzigen Harmonien.

Als Komponist ist Müller ein musikalischer Geschichtenerzähler. Das merkt man auch daran, dass er größere Formen liebt und Suiten in mehreren Teilen schreibt. In Weisenheim spielte er „Rua Baden Powell“ eine reale Straße, die er auf Madeira entdeckt hat. Der Gitarrist Baden Powell war es, der Müller von Rockmusik und E-Gitarre weg und zur Konzertgitarre und lateinamerikanischer Musik gebracht hat. Die gespielten drei Sätze (es gibt weitere) zeigen Müllers enorm breite Palette von Klangfarben und Spielweisen. Da gibt es perlende Arpeggio-Akkorde in jazzigen Erweiterungen, darunter läuft dann eine Melodie im Bass, ein anderer Satz ist von eleganten, schnell fließenden Läufen geprägt. Dass es fast immer auch leichtfüßige Rhythmen gibt, versteht sich von selbst.

„Girl from Ipanema“ kennengelernt

Aber gelegentlich kommt auch Müllers melancholische und nachdenkliche Seite zum Vorschein. „La Malinconica“, die Melancholie, vermittelt mit Moll-Akkorden in verschiedenen Spannungsgraden eine traurige Stimmung. Nur gelegentlich hält ein aufblitzender Dur-Akkord dagegen. Müller erzählt, dass er das Stück geschrieben habe, als die Corona-Pandemie und „Vor-, Quer- und Zurückdenken“ ihn einige Freundschaften gekostet habe. Aber wie man den Brasilianern nachsagt, dass sie sich nicht unterkriegen lassen, so nimmt auch Müller immer die Kurve zu einer optimistischeren Stimmung: Das Stück endet in einem Dur-Akkord.

Müllers Musik hat immer etwas zu sagen. Zur Schau gestellt wird da nichts – sein hohes spieltechnisches Niveau ist für ihn viel mehr selbstverständliches Mittel im Erzählen seiner musikalischen Geschichten. Seine Kompositionen haben großen Gestus, aber das wirkt eben auch stimmig und künstlerisch durchdacht.

Und die Geschichten hinter den musikalischen Geschichten sind auch hörenswert. So hat er zum Beispiel über einen brasilianischen Freund das echte „Girl from Ipanema“ kennengelernt. Helô Pinheiro war 17 Jahre alt, als Tom Jobim und Vinicius de Moras sie täglich an der Strandbar vorbeikommen sahen, wo sie für ihre Mutter Zigaretten kaufte und mit ihrer Schönheit die Künstler inspirierte. Seiner Begegnung widmete Müller ein Stück, das natürlich aus dem Original-Bossa augenzwinkernd zitiert. Eine andere Geschichte ist seine Begegnung mit Sergio Norona. Der war eigentlich Pilot der Linienmaschine nach Sao Paulo, in der Müller mitflog. Aber er entpuppte sich auch als toller Gitarrist, der im Flugzeug auf Müllers Gitarre spielte.

Weitere Stücke des Konzerts waren von Baden Powell, Egbert Gismonti und Vinicius de Moraes – den Großmeistern der brasilianischen Gitarre, denen Müller so viel verdankt.

Im Netz

Das Konzert „Bossa Esperança“ ist noch zugänglich über die Website der Ehemaligen Synagoge. Der Zugang ist kostenfrei, Spenden sind willkommen: www.ehemalige-synagoge-weisenheim.de/veranstaltungen.html