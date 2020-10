Eine weitere Veranstaltung, die dem Coronavirus zum Opfer fällt. Die Gemeindespitze von Weisenheim am Berg hat am Donnerstag das für den 8. November geplante Stutzenfest abgesagt. „Wir wollen die Bevölkerung vor dem Virus schützen“, sagte auf Nachfrage der RHEINPFALZ der Weisenheimer Bürgermeister Joachim Schleweis (CDU). Bei dem Stutzenfest handelt es sich um eine Veranstaltung, bei der alte Bräuche und Traditionen wieder lebendig werden. Bei diesem Fest werden die Weisenheimer Neubürger, die sogenannten „Beisassen“, zu Bürgern gestutzt und somit in die Dorfgemeinschaft aufgenommen. „Die besondere Atmosphäre kann keine anders gestaltete Veranstaltung wiederspiegeln. Deshalb werden wir nun 2021 die Einbürgerungen aus diesem Jahr nachholen“, sate Schleweis