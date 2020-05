Das kleine Festival für Nachwuchsmusiker in Weisenheim am Berg – Cool Sounds – ging vor Kurzem in die dritte Runde. Und schon gibt es eine vierte Auflage. Diesmal online. Das soll den jungen Musikern in der Corona-Krise helfen.

„Das Hauptanliegen des ,Bands get together-Projektes’ ist, diese vorzustellen und die regionale Rock- und Pop-Musik zu unterstützen sowie zu fördern“, findet Organisator Jürgen Menge. Aktuell fordere die Corona-Krise gerade von diesen jungen Musiker aus der Region ein großes Durchhaltevermögen.

„Nun haben gerade diese Bands überhaupt keine Chance mehr, sich zu präsentieren.“ Eine Online-Plattform, auf der sich alle mit zwei Liedern präsentieren können, soll nun helfen. „Bisher war die Technik das größte Problem. Das konnte nun aber gelöst werden“, so Menge.

Am Samstag, 30. Mai, 20 Uhr, geht das Festival nun online unter „COOL SOUNDS-#Abstandhalten-Miteinander“ bei YouTube. Angekündigt sind bislang 16 Bands. Unter anderem Any Advice, Die Buwe, Drunken Beats, MFE, Mr. Pälzer Schorle oder Toms Radio.