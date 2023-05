Charmant und sachkundig führten die Pfälzische Weinprinzessin Sandra Eder aus Mußbach und die scheidende Herxheimer Weinhoheit Felicitas Kissel am Samstag die Besucher der Weinwanderung durch die Lage Himmelreich. Dabei zeigte sich, dass Tropfen aus der Gemeinde nicht nur bei der Bundesgartenschau, sondern auch beim europäischen Adel hoch im Kurs stehen.

„Sie verbinden heute Gesundheit und Genuss“, gab Ortsbürgermeister Georg Welker (IG Herxheim) am Startpunkt Schlossgarten dem Tross mit auf den Weg. „Sie bewegen sich in der Natur und können prima Weine verkosten.“ Dazu gab es viel Wissenswertes, das gleich zwei Weinhoheiten des Besuchern nahe brachten. „Wir befinden uns hier am höchst gelegenen Ort der Deutschen Weinstraße“, informierte die Pfälzische Weinprinzessin Sandra Eder aus Mußbach. „Daher ist der Name der Weinlage Himmelreich sicher verständlich.“

„Da wir recht hoch liegen, gibt es hier immer ein Lüftchen. Dadurch werden Bakterien oder Pilzsporen auf natürliche Weise von unseren Rebstöcken abgetragen“, ergänzte die scheidende Herxheimer Weinprinzessin Felicitas I einen weiteren klimatischen Vorteil Herxheims neben vieler Sonnenstunden. Positiv seien auch kalkhaltige und nährstoffreiche Lößböden. Das Ergebnis konnten die Teilnehmer der Weinwanderung an sieben Ausschankstellen testen.

Zwei Arten von Sauvignon blanc

„Wir haben den Pflanzenschutz minimiert“, berichtete Tanja Veit, Winzerin bei der Herxheimer Winzergenossenschaft. „Und wir orientieren uns an neuen Rebsorten, die sich den veränderten Klimabedingungen in der Region anpassen.“

Beim Weingut Bohnenstiel, das es seit über 300 Jahren im Ort gibt, floss ein Sauvignon blanc in die Gläser. „Es gibt bei diesem Wein zwei Arten des Ausbaus“, erklärte Juniorchef Max Bohnenstiel. Die grüne Variante habe mehr das Aroma von Stachelbeeren, die tropische eher den Duft von Maracuja. „Nach der Ernte arbeiten wir sehr spezifisch an den Aromen“, ergänzte er.

Begeisterte Belgier

„Das ist das erste Mal, dass ich einen solchen Wein trinke“, erzählte Giuseppe Russo. Der Gast aus Mettmann bei Düsseldorf teilte mit, dass er als Italiener eher Rotwein bevorzuge, vom Sauvignon blanc sei er aber überaus angenehm überrascht. „Wir sind das erste Mal bei der Herxheimer Weinwanderung“, berichtete Hans Desmet, der einer Gruppe von drei belgischen Paaren aus Gent angehörte. „Wir unternehmen jedes Jahr Weinreisen in Europa, nach Spanien, Frankreich oder Österreich“, sagte er. Auch Südafrika habe man schon besucht. Etwas mehr Säure als anderswo habe der Wein hier, attestierte er. Und er erzählte, dass er im südfranzösischen Suze-la-Rousse Weinbau studiert hat.

Sein Freund Bernard aus der flämischen Truppe ergänzte noch ein interessantes Detail: „Hans ist von Beruf Wein-Sommelier!“ Nicht ganz alltäglich im Bierland Belgien. Apropos Bernard: Er feierte bei der Weinwanderung seinen 69. Geburtstag. Am Stand der Familie Lutz gab’s einen Rosé. „Der ist ähnlich wie der Blanc de Noir“, erklärte Weinprinzessin Felicitas. Während aber beim Rosé Schale und Kern länger beim Gärprozess drin bleiben werden diese beim Blanc de Noir gleich weggefiltert. Das Weingut Gabel-Eger kredenzte einen Weißburgunder. „Der hat einen geringeren Säuregehalt als ein Riesling und ist ein idealer Sommerwein“, teilte Felicitas mit. Oliver Gabel, der den Familienbetrieb Gabel in der 13. Generation leitet, schenkte bei der Weinwanderung einen Grauburgunder zur Verkostung aus. „Die Burgunder-Rebsorten spielen bei uns eine große Rolle“, berichtete er. „Es macht Spaß, mit denen zu arbeiten.“

Weine fürs Königshaus getestet

Zum Abschluss wurde nochmals ein Sauvignon blanc ausgeschenkt, diesmal beim Ausschank des Weinguts Messer-Krämer. Auch hier gab es interessante Informationen. „Die Ernte ist eigentlich gar nicht die Hauptarbeit bei uns Winzern. Wir legen danach keinesfalls die Hände in den Schoß“, so André Messer-Krämer mit. „Es gib dann weiterhin viel zu tun im Weinberg, etwa auch die maschinelle Bodenbearbeitung in den Wingert.“

„Wir sind fast jedes Jahr hier, und uns gefällt es immer wieder“, erzählte Heinz-Josef Hintzen, der mit Ehefrau und einem befreundeten Paar aus Düren angereist war. „Im Jahr vor Corona haben wir in einem Hotel hier übernachtet und ein älteres Ehepaar aus Schweden kennengelernt“, erinnert er sich. „Wie sich herausstellte, hatten die den Auftrag, die Herxheimer Weine für das schwedische Königshaus zu testen.“