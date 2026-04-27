Vom 1. bis 3. Mai verwandeln sich die Weinberge in Weisenheim am Berg in eine genussvolle Erlebnismeile. Gewandert wird in einem Rundkurs zwischen Weisenheim und Herxheim Berg. Die Wanderer können an sieben Stationen Halt machen. Für Kinder gibt es bei einer Rätselrallye Preise zu gewinnen. Eröffnet wird die dreitägige Wanderung, die vom Gewerbeverein veranstaltet wird, am Freitag um 12 Uhr am Stand vom Weingut Sippel.

Im Anschluss startet eine von Weinprinzessin Louise I. geführte Tour durch die Weinberge. An allen Ständen wird jeweils ein bestimmter Wein vorgestellt und gemeinsam verkostet. Die Gebühr für die Teilnahme an diesem Rundgang beträgt 20 Euro. Anmeldung unter redaktion@weisenheim.de. Wer sich lieber auf eigene Faust auf den Weg machen will: Die Stände sind am Freitag und Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Kostenpflichtig ist auch ein Weinreben-Workshop, der am Sonntag von 14 bis 15.30 Uhr stattfindet und von Jasmin Centner angeboten wird. Anmeldungen nimmt Centner digital auf ihrer Homepage im Internet entgegen.

Besucher werden um Rücksicht auf die Natur gebeten. Deshalb sollten alle Besucher auf den ausgeschilderten Wegen bleiben, empfiehlt der Gewerbeverein. Damit werde sichergestellt, dass solche Veranstaltungen auch in Zukunft stattfinden könnten.