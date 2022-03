Der Marathon Deutsche Weinstraße soll dieses Jahr wieder starten. Er wird seit 1998 eigentlich alle zwei Jahre ausgetragen, wurde 2020 aber pandemiebedingt abgesagt. Die nunmehr zwölfte Auflage ist für 10. April geplant.

Das sei aufgrund der aktuellen Lockerungen der Corona-Vorschriften möglich, erklärt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Der Kreis Bad Dürkheim veranstaltet den Lauf, dessen Start und Ziel in Bockenheim ist. „Wir werden ihn im 2G-Modus durchführen“, kündigt der Landrat an. „Denn die Gesundheit der teilnehmenden Athleten ist uns sehr wichtig“, ergänzt Organisationsleiter Rolf Kley. Daher müssten die rund 3500 Sportler beim Start eine FFP2-Maske tragen, und es werde ein Hygienekonzept erstellt. Etwa 3100 Teilnehmer haben sich bereits angemeldet.

Halbmarathon ausgebucht

„Diese Resonanz begeistert uns, der Marathon ist sehr beliebt“, freut sich Rolf Kley. Der Halbmarathon mit 1800 Plätzen sei bereits ausgebucht und auch bei den weiteren Disziplinen werden nach seinen Angaben die Plätze langsam knapp. Für den Duo-Marathon, bei dem sich zwei Läuferinnen oder Läufer die Marathon-Strecke teilen, gebe es nur noch wenige Startnummern. Fast 400 Anmeldungen seien es aktuell, das heißt, nur noch rund 300 Sportler haben eine Chance auf einen freien Startplatz.

Portal schließt am 15. März

Auch beim Marathon gibt es nur noch wenige Startplätze. Hier sind bisher rund 900 Teilnehmer gemeldet und damit sind nur noch rund 350 Anmeldungen möglich. Das Anmeldeportal schließt am 15. März. „Danach sind nur noch am 9. April Nachmeldungen direkt in Bockenheim möglich – und auch nur, falls noch Plätze frei sind“, sagt die sportliche Leiterin Ute Turznik (TSG Grünstadt). Anmeldung und Forum im Internet unter www.marathon-deutsche-weinstrasse.de.