Seit Montag ist die Weinstraße in Kallstadt zwischen den Einmündungen Freinsheimer und Leistadter Straße gesperrt. Grund ist die Verlegung von Leitungen für den Glasfaserausbau. Der Verkehr wird über Leistadt umgeleitet. Wer von Süden kommt, kann noch in die Freinsheimer Straße ein- und dort Richtung Freinsheim fahren. Die Sperrung hatte sich am Montagmorgen noch nicht bei allen Verkehrsteilnehmern herumgesprochen. Nach Beobachtungen der RHEINPFALZ standen mehrere Autofahrer trotz Beschilderung vor den Absperrungen, ein Verkehrsteilnehmer versuchte gar, die Hindernisse beiseite zu räumen. Für die Arbeiten sind vier bis fünf Wochen angesetzt, so lange bleibt die Weinstraße in diesem Abschnitt gesperrt.