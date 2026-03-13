In der Weinstraße Süd Richtung Wachenheim werden doch keine zwei Radschutzstreifen eingerichtet. Eine andere Lösung soll für mehr Sicherheit sorgen.

Der Befund ist klar: In der Weinstraße Süd zwischen Innenstadt und Ortsausgang Richtung Wachenheim klafft eine Lücke im Bad Dürkheimer Radwegenetz. Wer die Stadt in Nord-Süd-Richtung durchqueren möchte, dem steht dort stellenweise entweder ein Radschutzstreifen zur Verfügung, er muss auf einen engen Gehweg ausweichen – oder auf der Straße fahren. Doch auf der Weinstraße Süd herrscht hohes Verkehrsaufkommen, parkende Autos erhöhen die Unfallgefahr. Der ADFC Bad Dürkheim spricht gar von der für Radfahrer gefährlichsten Straße der Stadt. Bereits im November 2022 hatte der Bau- und Entwicklungsausschuss auf Wunsch der Rad-AG des Stadtrates entschieden, zwei durchgängige Radschutzstreifen entlang der Weinstraße Süd zwischen südlichem Ortseingang und Philipp-Fauth-Straße einzurichten.

Landesbetrieb Mobilität redet mit

Da die Weinstraße Süd in diesem Bereich Landesstraße ist, muss die Maßnahme mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) abgestimmt werden. Die Behörde hinterfragte die von der Stadtverwaltung Mitte 2023 eingereichte Planung in vielen Punkten. „Uns wurde klar: Wir kommen mit der Markierung alleine nicht hin“, erklärte Bauamtsleiter Steffen Wietschorke am Donnerstag im Bauausschuss. Die Stadt beauftragte das Planungsbüro R+T, das Vorhaben zu prüfen und zu konkretisieren. Mitte 2024 reichte man beim LBM in Speyer eine Machbarkeitsstudie ein. Ein Ergebnis: Die Linksabbiegespur in Richtung Seebach würde wegfallen, da die Straße für diese und die zwei Schutzstreifen nicht breit genug ist. „Die Abbiegespur ist nicht unbedingt notwendig, auch wenn sich die Abwicklung des Verkehrs bei einem Wegfall verschlechtern würde“, erklärte Wietschorke.

Unterdessen stellte die Verkehrsunfallkommission fest, dass sich in der Weinstraße Süd die Unfälle gehäuft hatten und forderte Gegenmaßnahmen. Schwere Vorfälle haben sich in der Weinstraße Süd in den vergangenen Jahren zwar nicht ereignet, allerdings kommt es laut Statistik dort häufiger zu abgefahrenen Außenspiegeln oder anderen Schäden an Fahrzeugen.

Daraufhin erarbeiteten Stadtverwaltung und Ordnungsbehörde eine Alternativlösung: Diese sieht vor, dass Richtung Ortsausgang wechselseitig auf gegenüberliegenden Flächen versetzt geparkt werden darf und die zulässige Geschwindigkeit zwischen Philipp-Fauth-Straße und Ortsausgang Wachenheim durchgehend auf Tempo 30 reduziert wird. Der bestehende Schutzstreifen zwischen Ecke Musik Haass und Amtsplatz bliebe erhalten, der zwischen Ortsschild und Denisstraße würde entfallen.

Tempo 30 einfacher umsetzbar

Bei der Einführung von Tempo 30 spielt der Stadt eine Novelle des Straßenverkehrsgesetzes 2025 in die Karten, die Kommunen die Einrichtung von Tempo 30 erleichtert. „Wir waren selbst überrascht, als der LBM zustimmte“, so Wietschorke. Diese Variante sei eine gute Kompromisslösung und das Ergebnis eines Abwägungsprozesses, betonte Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU). „Die Meinung des LBM in dieser Frage war uns wichtig“, ergänzte sie. Dieser favorisiert laut Verwaltung die Tempo-30-Variante. Ein Grund sei die Befürchtung, dass zu schnell gefahren werde, wenn die parkenden Autos als Hindernisse entfallen würden – was bei zwei Radschutzstreifen der Fall wäre.

„Lieber den Spatz in der Hand ...“

„Die optimale Lösung – zwei Fahrradstreifen plus Tempo 30 – wird es nicht geben, daher nehme ich lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Alles ist besser als der jetzige Zustand“, sagte Gisela Hoffmann (CDU), die auch Mitglied in der Rad AG ist. Thomas Kalbfuß (CDU) erklärte, er halte alternierendes Parken für eine vernünftige Lösung, die zur Sicherheit von Autofahrern und Radfahrern beitrage. Dem widersprach Armin Ulonska (Grüne): „Ich halte diese Lösung für äußerst unfallträchtig, wir plädieren für Tempo 30 und Radschutzstreifen.“ Ralph Mühlbeier (Grüne) ergänzte, es könne für Radfahrer keinen Vorteil haben, zwischen zwei Autos eingequetscht zu werden: „Mitschwimmen bei Tempo 30 ist keine Lösung.“

Eine weitere Befürchtung der Kritiker: sogenannte Dooring-Unfälle, bei denen Fahrradfahrer durch Autotüren beim Aussteigen der Fahrer verletzt werden. Dem will die Stadt durch eine Linie begegnen, die einen Abstand von 75 Zentimetern zwischen Parkplatz und Fahrbahn markiert und so die Radfahrer von parkenden Fahrzeugen trennen soll.

Tine Michler (CDU) betonte, dass bei alternierendem Parken nur acht statt wie ursprünglich geplant 30 Parkplätze entfallen würden: „Diese Lösung ist sehr bürgerfreundlich.“ Auch Peter Brodhag und Walter Schubert (beide FDP) betonten die Bedeutung der Parkplätze: „Wo sollen die Menschen parken, wenn 30 Parkplätze entfallen?“, fragte Schubert. „Wir kommen um einen Kompromiss nicht herum. Alternierendes Parken bei Tempo 30 ist eine Verbesserung und bietet höhere Sicherheit als Radstreifen und Tempo 50“, sagte Axel Günther (FWG).

„Es ist vielleicht nicht die 1a-Lösung, aber es ist eine Lösung. Radschutzstreifen links und rechts und Tempo 30 wird uns der LBM nicht zubilligen“, sagte Ralf Lang (SPD).

Wietschorke erklärte auf Nachfrage Ulonskas, dass er aus der Stellungnahme des LBM herauslese, dass Tempo 30 nur in der Kombination mit alternierendem Parken möglich sei. Explizit ausgeschlossen habe die Behörde eine solche Regelung aber nicht. Tatsächlich ist eine solche Konstruktion rechtlich möglich. Bei vier Gegenstimmen sprach sich der Bauausschuss jedoch für die Variante mit versetztem Parken und Tempo 30 aus, die nach einem Jahr geprüft werden soll.