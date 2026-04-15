Im Zuge des Glasfaser-Ausbaus in Bad Dürkheim beginnt die letzte Bauphase im Bereich der Weinstraße Süd. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Für die abschließenden Arbeiten wird der Kreuzungsbereich am Amtsplatz in Richtung Seebach in drei Bauabschnitte unterteilt. Die Maßnahme dauere voraussichtlich bis zum 22. April.

Während der Bauzeit ist laut Stadt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Insbesondere im Kreuzungsbereich könne es zu Rückstau kommen. „Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit und entsprechende Zeitplanung gebeten“, so die Stadt.