Ein Tempo-30-Bereich bis in die Innenstadt bringt mehr Lebensqualität.

Wird der Radverkehr in Bad Dürkheim ausgebremst? Die Fahrradstraße in der Salinenstraße etwa kommt nicht voran, auch sonst ist es ruhig geworden um Bad Dürkheim als Fahrradstadt. Da passt die Entscheidung gegen die beiden Fahrradstreifen in der Weinstraße Süd ins Bild.

Oder vielleicht doch nicht? Denn zunächst ist es gut, dass das wilde Parken am Ortseingang, der ja auch Visitenkarte einer Stadt ist, nach jahrelangem Stillstand geordnet wird. Derzeit ist es weder für Rad- noch für Autofahrer angenehm, dort unterwegs zu sein. Werden die Pläne umgesetzt, entsteht auf einer Landesstraße ein Tempo-30-Bereich von Ortseingang bis in die Innenstadt. Das ist nicht nur ein Zugewinn an Lebensqualität für Anwohner, Fußgänger und Radfahrer profitieren ebenfalls – auch wenn es für letztere eher eine kleine Lösung geworden ist. Aber: Ein Polizeigebäude an der Strecke allein wird nicht reichen, dass sich alle an Tempo 30 halten. Dafür sind Kontrollen nötig.