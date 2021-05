Die Bedarfsampel in der Weinstraße in Höhe des Platzes der 100 Weine ist in Betrieb. Die Testphase geht bis zu den Sommerferien. Laut Ortsbürgermeister Thomas Jaworek (CDU) entscheidet der Landesbetrieb Mobilität (LBM) dann, ob dauerhaft eine Ampel aufgestellt wird.

Darüber informierte Jaworek in der jüngsten Ratssitzung. Die Gemeinde möchte es Fußgängern mit einer Ampel ermöglichen, sicherer die Weinstraße zu überqueren.

Eva Christina Smeets (CDU) zählte nach eigenen Angaben mit zwei weiteren Frauen am Freitagmorgen vergangener Woche eine Stunde lang die Fußgänger, die die Straße in diesem Bereich überquerten. Die vom LBM geforderten Zahlen für das Aufstellen einer Ampel an einer Landesstraße seien in dieser Stunde deutlich überschritten worden. Allerdings hätten etwa 20 Fußgänger die Weinstraße nicht an der Ampel, sondern in unmittelbarer Nähe überquert.

BLW: „Standort nicht optimal“

Martin Haaß (BLW) regte an, den Standort der Ampel etwas zu verändern, der derzeitige sei nicht optimal. Laura Weick (CDU) schlug vor, auch eine Testphase mit einem Zebrastreifen durchzuführen. Jaworek und Smeets halten das nicht für erforderlich, da eine Ampel mehr Sicherheit biete.