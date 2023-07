Bis spätestens Freitagabend soll die Weinstraße zwischen Ungstein und Kallstadt wieder für den Straßenverkehr frei gegeben werden. Das teilte auf Anfrage der Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer, Martin Schafft, mit. Die Umleitungsbeschilderung soll ab Montag abgebaut werden. Die nächsten zwei Wochen müssten noch Restarbeiten an der Strecke vorgenommen werden, diese hätten aber keine Einschränkungen mehr auf den Verkehrsfluss, erklärte Schafft.

Die Weinstraße war Ende April gesperrt worden, um die oberste Straßendecke zu erneuern, die viele Risse aufzeigte. Auch die Entwässerung wollte der LBM in den Blick nehmen. Dies entpuppte sich aber aufwendiger als gedacht. So musste die gesamte Entwässerungs- und Dränageleitung der Straße ausgetauscht werden. Die Strecke blieb somit drei Wochen länger gesperrt als ursprünglich geplant. Deshalb war es auch zu einer Überschneidung der Bauarbeiten mit dem Ungsteiner Weinfest an der Römerkelter gekommen.