Wegen des Glasfaserausbaus muss die Weinstraße zwischen den Einmündungen Freinsheimer und Leistadter Straße voll gesperrt werden. Nach Angaben der VG-Verwaltung in Freinsheim hat sich die Baufirma für Montag, 14. Oktober, angekündigt. Für die Arbeiten seien etwa vier bis fünf Wochen angesetzt.

Von Norden kommend, also von Herxheim am Berg, ist die Weinstraße frei bis zur Einmündung der Leistadter Straße an der Salvatorkirche. Der Verkehr kann also über Leistadt und Bad Dürkheim umgeleitet werden. In Richtung Norden verläuft die Umleitung entsprechend umgekehrt.

Wer von Süden her die Weinstraße nach Kallstadt benutzt, kommt nur noch bis zur Einmündung der Freinsheimer Straße. Der Einmündungsbereich ist aber frei, das heißt in die Freinsheimer Straße kann noch hineingefahren werden.

Eine nur halbseitige Sperrung sei nicht möglich gewesen, da auf beiden Seiten der Straße ausgebaut werde, erläuterte der Sprecher der VG-Verwaltung, Jörg Heidemann. Die Restbreite reiche nicht aus, um einen einspurigen Verkehr zuzulassen und einen sicheren Notweg für die Fußgänger auszuweisen.