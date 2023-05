Ins Weinrefugium in Bad Dürkheim kehrt wieder Leben ein. Ab Ende Juli will das Gastronomenpaar Jennifer Kittsteiner und Christoph Röser das Restaurant Weinrefugium an der B37 übernehmen.

„Wir wollen unseren Gästen eine regionale, saisonale und kreative Küche bieten“, sagt Kittsteiner, die seit zehn Jahren – seit dem Ende ihres Studiums – in der Gastronomie arbeitet. An der neuen Wirkstätte im Weinrefugium finden sich im Innen- und Außenbereich mit angegliederter Terrasse jeweils 40 bis 50 Plätze.

Besitzer Uli Karst freut sich: „Ich bekomme so oft gesagt, dass es in Bad Dürkheim ein zu geringes gastronomisches Angebot gibt“, erzählt der 42-jährige. Momentan stehen in dem alten Gebäude an der B37 Schönheitsreparaturen in Küche und Gastraum an, etwa 15.000 Euro nimmt Karst dafür in die Hand.