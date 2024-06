bei einer „Ehrenweinprobe“ konnten die Gäste zehn gute Tropfen aus Ungsteiner Lagen genießen. Besprochen wurden diese von Jürgen Bähr vom Weingut Bärenhof und Fritz Schumannn, dem „Spiritus Rector“ in Sachen Rekonstruktion des Römischen Weinguts.

„Nunc est bibendum“ war auf der Auflistung der neun Weine und einem Sekt zu lesen. Übersetzt lautet die Aufforderung des römischen Dichters Horaz „Heut darf man eins trinken“. Und dies wurde unter fachkundiger Anleitung bei der „Ehrenweinprobe“ zum Auftakt des Weinfests an der Römerkelter am Freitag auch getan. Stilecht wurden die Weine serviert von Damen der Trachtengruppe Ungstein in römischen Gewändern.

Würzwein nach römischer Art

Einen besonderen Tropfen hatte Fritz Schumann mitgebracht: Einen „Vinum paradoxum“. Dahinter steckte Würzwein nach Art des römischen Feinschmeckers Apicius, erklärte der Experte. Und verriet, dass er selbst den nicht verkäuflichen Rebensaft angerührt hat: „Mit Gewürzen wie etwa Nelken, Thymian, Koriander und Zimt sowie Honig.“ Schumann betonte augenzwinkernd: „Dieser Tropfen dient der Gesundheit“. Der 84-Jährige präsentierte noch einen anderen historischen Wein: den Gänsfüßer. „Das war vor 500 Jahren eine wichtige Rebsorte“, ließ er wissen.

Jürgen Bähr war es vorbehalten, aktuelle trockene Weine vorzustellen. Doch zunächst ließ er zur Einstimmung einen Weilberger Riesling Sekt trocken kredenzen. „Der hat einen schönen Schmelz“, lobte er. Zu einer 2021er Weilberg Riesling Spätlese informierte der Winzer, dass jenes Jahr ein sehr regenreiches gewesen sei. Das viele Wasser sei für den Wein gut gewesen, allerdings sei es in dem Ortsteil zu Überflutungen gekommen. „Inzwischen hat sich der Hochwasserschutz verbessert“, sagte Bähr. Eine Herrenberg Riesling Spätlese von 2023 nannte er „frisch und belebend“. Und zum Terra Rossa Riesling erklärte der Winzer, dass der Name sich aus der roten Erde von der Ostseite des Weilbergs ableite und der Wein sehr mineralisch daherkomme.

Angetan von der Weinprobe zeigte sich Bad Dürkheims Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU). Sie verriet: „Mein Geschmack geht in die liebliche Richtung.“