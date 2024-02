In den Monaten Februar und März werden die Dürkheimer Weine wieder in ein besonderes Licht gerückt: Bereits zum 14. Mal finden die Dürkheimer Weinnächte mit drei Veranstaltungsformaten statt. Den Anfang macht die (W)Einkaufsnacht am Samstag, 24. Februar, 18 bis 22 Uhr, in der Dürkheimer Innenstadt. Der Einzelhandel hat geöffnet und die Winzer präsentieren ihre Weine. Weiter geht’s mit der Frühjahrspräsentation des Forum Pfalz am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Februar, 14 bis 18 Uhr, im Kurhaus. Den Abschluss bilden die Weinbergnächte am Freitag und Samstag, 1. und 2. März, 17 bis 23 Uhr. Bei der Open-Air-Weinprobe geht’s durch die illuminierten Weinlagen Bad Dürkheims.

Auftakt für den Tourismus

Die Dürkheimer Weinnächte bilden den Auftakt der touristischen Saison in der Stadt Bad Dürkheim. „Ich freue mich über den Start der Bad Dürkheimer Weinnächte und es ist eine Ehre für mich, diese zum ersten Mal als neue Bürgermeisterin miterleben zu dürfen. Die Weinnächte sind nicht nur ein Highlight für unsere Stadt, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit, die Vielfalt und Qualität unserer regionalen Weine zu feiern“, teilt Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) in einer Pressemitteilung am Dienstagabend mit.