Der Dürkheimer „Weinwandel“ beendet das Dürkheimer Weinwochenende. Nach einem Unfall am Rande der Strecke soll die Fußgänger-Sicherheit diskutiert werden.

Mehr Gäste und Glück mit der Mandelblüte – so lässt sich die zweite Auflage des „Weinwandels“ am Sonntag zusammenfassen. Die „Verlängerung“ der Weinbergnächte um den Sonntagmittag hat nach Einschätzung von Marcus Brill mehr Gäste nach Bad Dürkheim gelockt als bei der Premiere im vergangenen Jahr. „Wir haben mehr Gläser ausgegeben“, sagt der Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus. Beobachtet habe er eine entspannte Atmosphäre und eine Veranstaltung, die gerade für Familien attraktiv gewesen sei.

Im Gegensatz zum Vorjahr war die Strecke des „Weinwandels“ nicht deckungsgleich mit der Strecke der Weinbergnächte. Wein und Kulinarik gab es nur auf der „Ungsteiner Seite“. Statt eines Rundkurses ergab sich eine Strecke, bei der es grob gesagt vom Michelsberg zur Römerkelter und wieder zurückging. Das habe sich bewährt, zieht Brill ein erstes Fazit. Durch die Reduzierung seien alle mehr auf ihre Kosten gekommen, zudem sei die „Ungsteiner Seite“ attraktiver. Die blühenden Mandeln seien ein beliebtes Fotomotiv gewesen.

Die Winzer, ihre Position auf der Strecke rotiert, hätten sich mit der Variante am Sonntag zufrieden gezeigt, so Brills Beobachtung. Mit den Gastronomen soll bei der Nachbesprechung erörtert werden, ob auch für sie der „Weinwandel“ mit einem Zeitfenster von 11 bis 17 Uhr funktioniert hat.

Keine Diskussionen ums Flanierbändchen

Entspannter als es die Diskussion vorab erahnen ließ, ist aus Sicht Brills die Sache mit den Flanierbändchen ausgegangen. Erstmals mussten Spaziergänger bei den Weinbergnächten am Freitag und Samstag mit einem Armbändchen nachweisen, dass sie Eintritt bezahlt hatten. In Absprache mit den Sicherheitsbehörden seien 50 Bändchen an der Strecke nach Bedarf ausgegeben worden, für all die, die von der Neureglung nichts mitbekommen hatten. Dieses Kontingent sei nicht ganz erschöpft worden, so Brill. Im kommenden Jahr soll stärker auf die Bändchen hingewiesen werden. Diskussionen habe es keine auf der Strecke gegeben.

Nicht nur ein Flanierbändchen brauchten die Besucher, auch einen Weinpass und ein Glas, um an ihren Wein zu kommen. Das erhielten sie im Tausch gegen das Ticket an der alten Stadtgärtnerei. In Stoßzeiten habe es hier Wartezeiten von bis zu 15 Minuten gegeben, so Brill. Dass die Abholung auch vorher erledigt werden kann, darauf will die Tourist Info im kommenden Jahr stärker hinweisen, so Brill. Dann sei auch mehr Platz für den Umtausch, schließlich sei die Tourist Info bis dahin von einem Container in den Weindom umgezogen.

Tragisch war ein Unfall am Rande der Veranstaltung. Am Samstagabend ist ein 51-Jähriger nach Polizeiangaben zwischen Silz und Wurstmarktplatz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ob er zur Veranstaltung wollte, ist nicht klar. Alle direkten Wege von Parkplätzen zur Veranstaltung seien mit Schildern, Reduzierung auf 20 Stundenkilometer und Blinklichtern gekennzeichnet, so Brill. Er wolle die Sicherheit der Fußgänger in der Nachbetrachtung der Veranstaltung ansprechen.