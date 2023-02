Im Februar und März will die Stadt Bad Dürkheim ihre Weine wieder in ein besonderes Licht rücken. Mit drei Veranstaltungsformaten finden nach zwei Jahren Pause wieder die Dürkheimer Weinnächte statt. Eine Veranstaltung ist bereits ausverkauft – auf eine vierte müssen Weinfans 2023 verzichten.

Die Dürkheimer Weinnächte bilden den Auftakt der touristischen Saison der Stadt. „Aufgrund der Pandemie mussten die Weinbergnacht und das Forum Pfalz zwei Jahre lang aussetzen. In diesem Jahr kehrt die Veranstaltungsreihe endlich wieder in gewohnter Form zurück“, sagt Bürgermeister Christoph Glogger (SPD).

Die Weinbergnacht

Am 3. und 4. März finden die Weinnächte statt. Bei der Open-Air-Weinprobe stehen auf einer Strecke von sechs Kilometer durch die Dürkheimer Weinberge vom Michelsberg bis zur Römervilla 104 Weine von 26 Winzern zur Verkostung bereit. Gastronomen ergänzen das Weinangebot mit Speisen an 21 Essensständen entlang des Rundweges. Bereits erworbene Weinpässe für die Jahre 2021 und 2022 behalten ihre Gültigkeit für die Weinbergnacht 2023. Alle Karten sind mittlerweile ausverkauft. Ausführliche Informationen sind unter www.weinbergnacht.de abrufbar.

Die (W)Einkaufsnacht

Am 25. Februar lädt die (W)Einkaufsnacht von 18 bis 22 Uhr zu einem Stadtbummel durch die bunt beleuchtete Dürkheimer Innenstadt ein. Bis zu zehn Meter hohe Lichtkegel, Leuchtschnecken sowie Fantasiefiguren in wechselnden Farben schmücken die Straßen rund um Römer- und Stadtplatz. Dürkheimer Winzer bieten in einigen Geschäften edle Tropfen zu Probierpreisen an. Für Stimmung sorgen will die Schule für afrikanisches Trommeln, Afro Tam Tam, auf dem Obermarkt. Feuer- und Lichtshows gibt es auf dem Stadtplatz und Stelzenläufer sind unterwegs. Auch das Kulturzentrum Haus Catoir ist an diesem Abend einen Besuch wert. Das Stadtmuseum wird lebendig und historische Dürkheimer Persönlichkeiten plaudern aus dem Nähkästchen. Im Foyer der Stadtbücherei bietet der Kiwanis Club Bad Dürkheim Weinstraße Kartoffelsuppe und Wein an, der Erlös kommt dem Stadtmuseum zugute. Das Theater an der Weinstraße präsentiert im Veranstaltungssaal das Kindertheaterstück „Das Traumfresserchen“ frei nach dem gleichnamigen Buch von Michael Ende für Kinder ab vier Jahre. Das „Ausleuchten“ in der Cha Cha Bar ist die Abschlussparty findet auch dieses Jahr wieder ab 21.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Beliebt: die Wéinbergnächte Foto: Franck Dann funkelt die ganze Stadt. Foto: Franck Und die Weinberge leuchten. Foto: Franck Bei der (W)Einkaufsnacht wird’s bunt in der Innenstadt, Foto: Franck Und der Stadtplatz leuchtet, Foto: Franck Zu trinken gibt es auch etwas, Foto: Franck Alles leuchtet. Foto: Franck Die Geschäfte haben offen. Foto: Franck Foto 1 von 8

Zu den Weinnächten gibt es laut Stadt auch in diesem Jahr wieder einen Sonderfahrplan der Rhein-Haardtbahn (RHB).

Forum Pfalz

Am 25. Februar ab 14 Uhr und am 26. Februar ab 13 Uhr bis jeweils 18 Uhr findet wieder die Frühjahrspräsentation des Forum Pfalz im Kurhaus Bad Dürkheim statt. Rotweine, Weißweine und Sekte erwarten die Besucher. Tageskarten und 2-Tageskarten sind für die Veranstaltung noch erhältlich.

Keine Weinkür 2023

Auf eine Weinveranstaltung müssen Weinfreunde im Jahr 2023 verzichten: In diesem Jahr wird es keine Weinkür geben. Das sagte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) auf Nachfrage von Petra Dick-Walther (FDP) im Stadtrat. Hauptgrund sei der Personalengpass im für die Organisation zuständigen Fachbereich. Aus Kapazitätsgründen habe die Verwaltung entschieden, nach zwei pandemiebedingten Absagen auch in diesem Jahr auf die Veranstaltung zu verzichten. Auch die Tatsache, dass die Brunnenhalle wegen der geplanten Sanierung nicht zur Verfügung steht, habe ein Rolle gespielt. Im kommenden Jahr soll es unabhängig vom Veranstaltungsort wieder eine Weinkür geben, kündigte Glogger an: Man sei „auf einem guten Weg“, auch wenn die Brunnenhalle wegen der geplanten Sanierung nicht zur Verfügung stehe.

Was passiert 2024?

Die Termine für die Weinnächte im kommenden Jahr stehen bereits fest. Die Stadt hat die (W)Einkaufsnacht für den 24. Februar 2024 terminiert, das Forum Pfalz soll am 24. und 25. Februar 2024 stattfinden und die Weinbergnacht ist für den

1. und den 2. März 2024 geplant. Tickets sind ab Mitte März erhältlich.