Die Stadt hat grünes Licht für einen vierwöchigen Ausschank an der Römerkelter in Ungstein gegeben: Gastronom Christian Keller hat Platz für bis zu 100 Gäste.

„Am vergangenen Freitag hatten wir ein ,Soft-Opening’ ohne große Vorankündigung“, berichtet der Gastronom Keller („Cater Keller“) und fügt hinzu, dass er erst einmal beobachten wollte, wie sich das Personal unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln einspielen würde. „Nach dem ersten Wochenende sind wir sehr zufrieden, alles hat wunderbar geklappt“, sagt Keller.

Künftig werde der Ausschank „Wein auf der Römerkelter“ von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet haben, sagt Keller. Den Besucher erwarten dann ein toller Blick auf die Haardt und Bad Dürkheim, Weine aller Ungsteiner Winzer, sowie Pfälzer Spezialitäten, die durch internationale Kreationen und wechselnde Tagesempfehlungen ergänzt werden.

Initiative der Bauern- und Winzerschaft

„Ich begrüße und unterstütze die Initiative der Bauern- und Winzerschaft sehr und freue mich, dass wir mit Christian Keller einen erfahrenen Gastronomen gewinnen konnten“, betont der Ungsteiner Ortsvorsteher Andreas Wolf (CDU). So könnten in diesen schweren Zeiten zusätzliche Einnahmen generiert werden. Wolf hofft, dass es eine Verlängerung der Ausschankgenehmigung geben werde.

Beigeordneter Karl Brust (SPD), der auch für das Ordnungsamt zuständig ist, bewertet das Projekt positiv und könnte sich eine Verlängerung ebenfalls vorstellen, will dies aber von der Entwicklung der nächsten Wochen abhängig machen. „Wir müssen beobachten, wie sich die Besucherzahlen und Wanderströme zur Römerkelter entwickeln und wie sich die Leute oben verhalten werden“, erklärt der Beigeordnete. Aufgrund einer Absperrung im unteren Bereich der Zufahrtsstraße werde verhindert, dass Autos und Busse direkt zur Kelter fahren können.

„Wenn unsere Kapazitäten erschöpft sind, werde ich unten an der Absperrung ein Schild aufhängen und darüber informieren, dass wir oben voll sind“, berichtet Christian Keller, der damit vermeiden will, dass sich am Zugang zu „Wein auf der Römerkelter“ größere Menschenansammlungen bilden werden.