Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Hauptlese an der Weinstraße ist in vollem Gange. Der Wunsch der Winzer nach einem sonnigen und trockenen Herbst scheint in Erfüllung zu gehen. Doch was ist vom Weinjahrgang 2020 zu erwarten? Und wie hat sich die Trockenheit der vergangenen Monate auf die Reben ausgewirkt?

„Es sieht nicht schlecht aus. Die Moste zeigen eine schöne Komplexität und die Rieslinge eine gute Säure“, verrät Nicola Libelli, Kellermeister bei Weingut Bürklin-Wolf.