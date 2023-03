Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Weinlese in der Region ist in vollem Gange. Die Betriebe sind dabei, die Beeren in den Keller zu holen – mit Ausnahmen. Und es gibt bereits Einschätzungen zum neuen Jahrgang.

Dürkheimer Winzer sind derzeit besonders gefordert – schließlich gilt es für viele, neben der Arbeit im Wingert auch noch den Wurstmarkt vorzubereiten und ab Freitag den Betrieb in Schubkarchstand