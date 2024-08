Mit dem Konzept „weinKULTURfeste“ wollen zwei Pfälzer den Förderwettbewerb des „Aller.Land“-Bundesprogramms gewinnen und über fünf Jahre 1,5 Millionen Euro Fördergelder in den Kreis Bad Dürkheim holen. Am Sonntag ist das „Erprobungsprojekt“ als eine kreative „Stationenreise“ im Retzerpark in Freinsheim. Cosima Schade hat mit den beiden Projektleitern Anja Kleinhans und Christoph Glogger gesprochen.

Im ursprünglichen Antrag hieß das Projekt „wein-reich’ in und um den Kreis Bad Dürkheim“. Was ist die Idee des Konzeptes?