Am kommenden Augustwochenende gibt es in Herxheim drei Tage lang etwas zu feiern: Ab Freitag, 5. August, steht die Weinkerwe auf dem Dorfplatz am Brunnen an.

Los geht’s im ehemaligen Schlossgarten des „Schlössels“ der Familie Reineck. Eröffnet wird das Weinfest um 19 Uhr von Bürgermeister Georg Welker und der Herxheimer Weinprinzessin Felicitas I. Die Feuerwehr und der Fußballverein FC 72 schenken aus.

Am Samstag um 15 Uhr geht es mit einer historischen Ortsführung weiter. Treffpunkt für den etwa zweistündigen Rundgang ist am Eingang des Dorfgemeinschaftshauses, Hauptstraße 34. Die Führung leitet Ortshistoriker Eric Hass. Sie ist Ersatz für die wegen Renovierungarbeiten ausgefallene Kirchenausstellung. Stationen des Rundgangs sind die Kirche, Privathöfe, Brunnen, Weinlagen und alte Weinkeller.