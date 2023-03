Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Lichtkegel und Leuchtschnecken, die zur (W)Einkaufsnacht die Innenstadt in Szene setzen, werden am Samstagabend in den ukrainischen Nationalfarben blau-gelb erstrahlen. Damit wolle man ein Zeichen der Hoffnung gegen den Krieg in Osteuropa setzen, so Marcus Brill, Leiter des Fachbereichs Kultur und Tourismus.

Die Firma Planwerk aus Grünstadt wird wie gewohnt für die Leuchtelemente in der Innenstadt zuständig sein, die auf dem Ludwigsplatz, in der Weinstraße Nord bis zum Modehaus Rissel, Kurgartenstraße