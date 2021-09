Anlässlich der Wahl zur Deutschen Weinkönigin veranstaltet die Ortsgemeinde mit Unterstützung des Weisenheimer Vereins Musik und Kultur (MuK) ein Public Viewing sowie einen Empfang. Weil nicht so viele Fans in den Neustadter Saalbau dürfen, gibt es die Gelegenheit, bei einem Public Viewing die SWR-Sendung in der Schulturnhalle am Freitagabend mitzuverfolgen und der Pfälzischen Weinkönigin Saskia Teucke aus Weisenheim am Sand die Daumen zu drücken. Einlass ist bereits ab 19 Uhr, die Übertragung beginnt ab 20 Uhr. Ausgeschenkt werden Weine von Weisenheimer Winzern.

Der Eintritt ist frei, jedoch können derzeit nach Reihenfolge des Eintreffens nur 25 Nicht-Immunisierte zugelassen werden. Außerdem müssen sie einen aktuellen Negativ-Test mitbringen. Es gibt vor Ort keine Testmöglichkeiten.

Empfang im Ludwigshain

Auch für den Empfang der Ortsgemeinde für Saskia Teucke am Samstagabend auf dem Freisitz im Ludwigshain (Beginn: 18 Uhr, Einlass 17 Uhr) müssen Nicht-Immunisierte die Testpflicht beachten und einen negativen Testnachweis mitbringen. Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt von xxtra acoustic. Eine Begrenzung der Anzahl an Nicht-Immunisierten wird voraussichtlich nicht nötig sein, da die Grenze von derzeit 1000 Besuchern voraussichtlich nicht erreicht wird, so MuK-Sprecher Frank Zimmerer.