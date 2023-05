Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Weingut am Nil kann eine Remise in eine Vinothek umgestalten, eine Wohnung zu zwei Hotelzimmern umbauen und im Haupthaus einige kleinere Veränderungen vornehmen, falls die Kreisverwaltung keine Einwände erhebt. Ein Bürgerbegehren gegen die Pläne ist dagegen am Votum des Gemeinderats gescheitert.

Bei drei Gegenstimmen wies der Rat einen entsprechend Antrag zurück und erteilte bei vier Gegenstimmen das sogenannte Einvernehmen für die Pläne. Die Bürgerinitiative Steinacker