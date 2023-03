Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der regionalen und nachhaltigen Stromerzeugung spielen Photovoltaik-Anlagen inzwischen eine große Rolle. Auch in der Solarstrategie der Stadt Bad Dürkheim. Als eine der größten Photovoltaik-Anlagen ist vor Kurzem die Anlage des Weinguts Raßkopf-Hofmann in Kooperation mit den Stadtwerken in Betrieb gegangen. Weitere sollen folgen.

Die Chefs des Weinguts in den Almen, Johannes und Wolfgang Hofmann, sind über das Kooperationsprojekt mit den Stadtwerken zu überzeugten Anhängern der Sonnenergie geworden.