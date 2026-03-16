Zwei Quereinsteiger wollten einem Kallstadter Weingut ein neues Gesicht geben. Das war vor sechs Jahren. Wie ist es ihnen seitdem ergangen?

Es ist ein trüber und kalter Morgen in Kallstadt. Im großen Raum des Kubus, dem Herzstück des Weinguts mkquadrat, strahlt der Kamin Wärme ab. Das nebenstehende Sofa lädt zum Entspannen ein, die große Fensterfront bietet einen Panoramablick über noch kahle Reben. An einer der Tischreihen, die sonst Gästen für eine Weinverkostung Platz bieten, sitzen Klaus Küsters und Michael Meier. 2020 haben sie das ehemals hier beheimatete Weingut Horchler gepachtet, es ein Jahr später gekauft. Wie ist es ihnen seitdem ergangen?

Erste Begegnung in der Weinstube

2008 begegneten sich die beiden Männer im Restaurant Turmstüb’l in ihrem Heimatort Deidesheim. Seitdem seien sie befreundet, sagen Klaus Küsters und Michael Meier. Der Wein habe sie zusammengeführt. „Es gibt nicht so viele Menschen in Deidesheim, die guten Wein trinken“, grinst Küsters. Und lobt gleich im nächsten Satz den Weinkeller seines Freundes. Meier lagert darin auch eigene Weine, die er seit 2002 in seinen Wingerten anbaut. Hauptberuflich leitet der Diplom-Ingenieur noch immer eine Unternehmensgruppe. Der Ingenieurberuf – auch etwas, das die beiden Freunde verbindet.

Der geborene Kölner Klaus Küsters lebte nach seinem Studium in Stralsund. Als Ingenieur, sagt er, habe er im hohen Norden jedoch keine Chance gehabt. Kurzerhand folgte er seiner in den 1980er-Jahren entdeckten Liebe zu edlen Tropfen und eröffnete einen Weinladen. 2002 verkaufte er den, kam 2004 in die Pfalz als Vinothekleiter des Weinguts Reichsrat von Buhl.

Start war kein Selbstläufer

Als das Pachtangebot an Küsters herangetragen wurde, musste er nur kurz überlegen. Der Wunsch nach etwas Eigenem war längst geboren. „Aber ein Weingut allein zu stemmen, ist schwierig“, sagt Küsters. So stieg Meier mit ein. Der Plan der beiden Freunde: Den Betrieb für fünf Jahre pachten. Noch im ersten Jahr müssen sie entscheiden, ob sie das Gut kaufen wollen. Sie schlugen zu.

Der Start von mkquadrat war kein Selbstläufer. „Die Weinbranche ist konservativ. Und die Händler sind es auch“, sagt Küsters. Die beiden Neuwinzer mussten sich zudem Erfahrung und Erkenntnis aneignen. „Learning by drinking“, nennt es Küsters lachend. Fünf Hektar Anbaufläche haben sie in Kallstadt. Auf ihrer Lieblingslage Kreidkeller wächst der Riesling, bei den Weißweinen setzen sie außerdem auf Chardonnay, Sauvignon Blanc und Grauburgunder, im Rotweinsegment bauen sie Spätburgunder, Merlot und Syrah aus. Jedes Jahr füllen sie 40.000 bis 45.000 Flaschen ab. Man werde wohl bald auf Bio umstellen, sagt Küsters.

Asiatischen Markt im Blick

Küsters und Meier wissen, dass sie sich von der Vielzahl der Winzer abheben müssen. Masse statt Klasse gibt es laut ihrem Bekunden kaum noch. Was also ist ihr Merkmal? „Supertrocken“, sagen die zwei Winzer. Das sei ihnen von Beginn an ein Anliegen gewesen. Im Mainstream liegen sie damit nicht. Doch sie hätten sich einen Ruf aufgebaut, und der Eichelmann-Weinführer habe sie aus dem Stand auf drei Sterne gehoben. „Das war gut“, sagt Meier.

Das Privatkundengeschäft laufe mittlerweile, bei den Händlern sei es schwieriger. Entgegen dem Trend hätten sie 2025 dennoch einige hinzugewonnen und stünden auf der Karte von Sternerestaurants. Ihr Blick wandert aber längst in andere Gefilde. Im April sind die beiden erneut auf der Weinmesse in Tokio. Japan, sagt Küsters, sei ein Markt. „Die Küche passt hervorragend zu deutschem Wein.“

Überhaupt scheint Asien für Küsters und Meier interessant. „Als nächstes Taiwan und Singapur“, nennen die beiden weitere Exportziele. „Und ein skandinavisches Land“, blickt Küsters auch auf den europäischen Markt. Er ist mittlerweile mit Leib und Seele Winzer. Und will es offensichtlich gar nicht mehr anders haben, denn: „Es ist schön, wenn man sein Hobby zum Beruf macht.“