Manchmal heißt es Abschied nehmen: Für das Weingut Jüllich aus Bad Dürkheim-Pfeffingen ist es die letzte Teilnahme am Stadtfest. Warum hört es nach 23 Jahren auf?

Julia Jüllich nennt verschiedene Gründe, warum einerseits das Weingut geschlossen wurde und das Dürkheimer Stadtfest 2026 somit ihr letztes mit Weingut-Zelt war. „Der Branche geht es nicht gut, die klimatischen Herausforderungen, die jedes Jahr ein neues Extrem bringen, sowie das veränderte Konsumverhalten, haben die Entscheidung beeinflusst“, sagt die 31-jährige Winzerin, die in Geisenheim Weinbau und Oenologie studiert hat. Da die Familie weiterhin Weinberge bearbeite, wird die Ernte nun zur Ungsteiner Genossenschaft geliefert, die Winzerin selbst wird nach eigenen Angaben im nächsten Jahr im Zelt der Genossenschaft mitarbeiten.

Weitere Gründe für das Ende des Familienweinguts seien laut Jüllich, dass ihre Eltern „nicht mehr die Jüngsten“ seien und sie sich jetzt „ein bisschen zurücklehnen können“. Sie meint damit ihre Mutter Gertrud und ihren Vater Gerd, die im Büro beziehungsweise im Außenbetrieb tätig waren beziehungsweise sind: 2,2 Hektar Weinberge, die mit Riesling, Müller-Thurgau und Spätburgunder bestockt sind, sollen weiterhin Trauben hervorbringen. Auch der Abverkauf des noch bestehenden Weinsortiments gehe weiter. Julia Jüllich selbst arbeitet jetzt bei der Landwirtschaftskammer beim Weinbauamt.

Emotionaler Abschied

Und wie fühlt sich das letzte Stadtfest nach 23 Jahren an? Julia Jüllich hebt „die besondere Atmosphäre am Schlossplatz“ hervor. Die tolle Gemeinschaft zwischen den Winzern, die gute Live-Musik auf der Bühne und das „gemütliche, schöne Fest“ als solches seien Aspekte, die sie in Erinnerung behalten werde. Auch die Möglichkeit beim Stadtfest den Tag gemeinsam mit ihrem Vater zu verbringen, gefalle ihr. Der Donnerstag sei „ein Highlight“, viele Leute hätten auch am nächsten Tag frei und könnten so entspannt feiern. Auch wenn es für sie selbst Arbeit bedeute, mache ihr das gemeinsam mit Mutter und Vater richtig Spaß.

Das bestätigt auch ihr Vater Gerd Jüllich. Der 71-Jährige nennt den Abschied vom Fest „emotional, aber irgendwann ist halt Schluss“. Er werde im nächsten Jahr die Kollegen besuchen und dann als Gast beim Dürkheimer Stadtfest anwesend sein. Das durchwachsene Wetter in diesem Jahr mache ihm nichts aus: „Wir hatten jahrelang Glück mit dem Wetter und viele Besucher“, so Jüllich.

Vorfreude auf Ruhestand

Gertrud Jüllich spricht von „Wehmut“, wenn sie an den Abschied denkt: „Wir haben das ja jahrelang gemacht.“ Die Veranstaltung sei „ein superschönes Fest mit toller Atmosphäre und Harmonie“. Jetzt wolle sie ihren Ruhestand genießen und im nächsten Jahr als Gast wiederkommen, so die 67-Jährige. Als schöne Erinnerung bezeichnet sie den Aspekt, dass „Leute ihren Stand suchten und Kunden blieben.“ Da die Plätze auf dem Stadtfest jährlich rotieren, war das Weingut Jüllich nicht immer an der gleichen Stelle zu finden.

Auch beim Dürkheimer Wurstmarkt ist das ehemalige Familien-Weingut laut Julia Jüllich in diesem Jahr nicht mehr dabei. Sie verweist aber darauf, dass aber das Hoffest des Weinguts in Pfeffigen vom 10. bis 14. Juli stattfinden wird.