Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Weingut Hauer hat kräftig in ein neues Kelterhaus investiert. Dort sollen vor allem die Weißweine in Edelstahltanks ausgebaut werden. Winzer André Hauer verspricht sich davon effizientere Abläufe – und hat in dem Neubau einen echten Hingucker gestalten lassen.

Ein wenig grimmig blickt er ja schon drein, der Eber mit den kapitalen Hauern, der von einer Betonwand in dem neuen Kelterhaus des Bad Dürkheimer Weinguts prangt. „Wir haben uns