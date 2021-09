Die Bürgerinitiative Steinacker, die gegen Pläne des Weinguts am Nil drei Bürgerbegehren eingereicht hat, wehrt sich in einer Stellungnahme dagegen, dass sie nur aufgrund von Vermutungen handle. Die Initiative fordert, dass der Schlittweg – ein öffentlicher Wirtschaftsweg – „weder zum Kauf noch zum Tausch oder sonstiger Disposition für die Planungen des Weinguts am Nil zur Verfügung gestellt wird“.

Ursprünglich hat die Bürgerinitiative Steinacker drei Bürgerbegehren eingereicht. Die Prüfung der VG-Verwaltung hat ergeben, dass davon eines rechtlich zulässig sei. Dabei geht es um den sogenannten Schlittweg hinter dem Weingut am Nil. Dass bei den Plänen des Weinguts dieser Wirtschaftsweg eine Rolle spiele, sei bereits in einem am 19. Juli erschienenen Artikel öffentlich geworden. Hier war von Geländetausch die Rede gewesen. „Wohin sich das Dorf unter diesem Großinvestor entwickeln wird, ist am Beispiel von Dagobertshausen zu sehen“, so die Initiative. Es sei auch nicht richtig, dass die Mitglieder eigene Interessen mit den Bürgerbegehren verfolgten, betont die Initiative mit Blick auf den Kommentar, der anlässlich der jüngsten Ratssitzung am 11. September erschienen ist. Dass zwei von drei Initiatoren in unmittelbarer Nähe des Weinguts wohnen, werde nicht verschwiegen. Tatsächlich aber hätten rund 30 Prozent der wahlberechtigten Bürger das Bürgerbegehren mit ihren Unterschriften unterstützt. Der Erwerb von Grundstücken, Weingütern oder der Synagoge durch das Weingut am Nil betreffe ganz unterschiedliche Stellen im Dorf. Es könne daher nicht die Rede davon sein, dass zwei Initiatoren nur ihre privaten Interessen verfolgten, so die Bürgerinitiative.

Außerdem wird in einer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass in der Gemeinderatsitzung im Oktober nicht nur über das Bürgerbegehren abgestimmt wird, sondern auch ein Bebauungsplan für das besagte Gebiet aufgestellt werden soll. „In Rheinland-Pfalz ist ein Bürgerbegehren aber nicht mehr zulässig, wenn es um die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen geht.“ Deshalb wäre mit einer Entscheidung für einen Bebauungsplan das Bürgerbegehren nicht mehr zulässig. Den Bürgern würde damit die Möglichkeit genommen, über den Wirtschaftsweg in einem Bürgerentscheid abzustimmen. „Um das Bürgerbegehren trotz Erstellung eines Bebauungsplans zu sichern, hat die Bürgerinitiative eine einstweilige Verfügung beim Verwaltungsgericht beantragt“, erläutert die Initiative. Dabei handele es sich um ein normales juristisches Vorgehen. Von „Geschützen“ wie in der Überschrift des Artikels vom 11. September dargestellt, könne deshalb keine Rede sein.