Einstimmig schloss sich der Gemeinderat dem Beschlussvorschlag der Verwaltung bezüglich der Bauvoranfrage des Weingutes am Nil zu Errichtung einer neuen Lagerhalle an.

Die Bauvoranfrage für den Lagerhallen-Neubau wird jetzt so lange zurückgestellt, bis der aufgestellte Bebauungsplan „Steinacker“ Planreife erlangt hat. Bei der Bauvoranfrage wurden zwei Standortvarianten vorgelegt. Variante A beinhaltet den Neubau einer Lagerhalle zu dem bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb in der Neugasse. Für die zweite Variante – mit einer nach Norden Richtung Schlittweg verschobenen Halle - kann nach Meinung der Verwaltung das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt werden, weil dem ein entsprechender Ratsbeschluss vom Oktober vorigen Jahres entgegen steht. Der sah vor, dass der Schlittweg nicht für Planungen des Weinguts am Nil (weder Kauf noch Tausch) zur Verfügung gestellt wird.

Neue Heizung fürs Dorfgemeinschaftshaus

Der Rat vergab für knapp 10.000 Euro den Auftrag für eine neue Gasheizung für das Dorfgemeinschaftshaus. Man habe schon länger damit gerechnet, die Heizung austauschen zu müssen und entsprechende Mittel im Haushalt eingestellt, sagte Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU). Er hofft, dass die neue Heizung bis November eingebaut wird.