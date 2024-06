Von Freitag, 21., bis Montag, 24. Juni, wird in Ungstein wieder das Weinfest an der Römerkelter gefeiert. Dazu lädt der Arbeitskreis Römisches Weingut ein. Am Freitag, gibt es ab 15 Uhr im Römischen Weingut auf dem Weilberg eine Weinprobe von Jürgen Bähr (Weingut Bärenhof) sowie von Fritz Schumann.

Das Weinfest an der Römerkelter, das in diesem Jahr zum 41. Mal stattfindet, wird durch das ehrenamtliche Engagement von Bürgern sowie mit Hilfe der Ungsteiner Vereine und der Winzer erst möglich gemacht. Es dient der Erhaltung des Römischen Weinguts auf dem Weilberg.

Der ökumenische Gottesdienst wird am Samstag um 17 Uhr am Kelterhaus abgehalten. Es spielt der protestantische Posaunenchor. Das Fest beginnt am Freitag um 14 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr und am Montag ab 16 Uhr.