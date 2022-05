Keine Wein-, aber dafür eine Weindorfwanderung findet am Wochenende in Weisenheim am Berg statt. Die Route des Festes unter der Regie des Gewerbevereins führt nicht wie sonst üblich durch die Weinberge, sondern quer durch das Dorf, das im vergangenen Jahr 1250 Jahre alt geworden ist. Im „Jubiläumsjahr plus 1“ können die Besucher an elf Stationen Rast einlegen. Am Samstag, 7. Mai, ab 12 und am Sonntag, 6. Mai, ab 11 Uhr können sich die Besucher auf den Weg machen.

DJ Moped sorgt für Stimmung

Im Festzelt des Weinguts Holz-Weisbrodt sorgt DJ Moped an beiden Tagen für Stimmung. Außerdem beteiligen sich die Weingüter Messer-Krämer, Pfleger-Karr, Thomas Sippel, der alte Winzerhof, das Weinhaus am Sonnenberg, der Hof 54, der Annahof im Weingut Georg Messer, das Restaurant Fantasia Italiana sowie die Eisblume. Ein Kaffeemobil ist ebenfalls vor Ort.

Ausstellung in der Alten Synagoge

Beim Spaziergang durch das Dorf stößt man am Wochenende auch auf eine Ausstellung in der Alten Synagoge des Ortes. Hier zeigen Ida Bomm, Annabell Müller und Caroline Seelinger Malerei, Keramik, Druckgrafik und Fotografie.