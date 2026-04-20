Camping liegt nach wie vor im Trend. Doch die Ansprüche verändern sich. Der Knaus Campingpark in Bad Dürkheim reagiert darauf – auf typisch Pfälzische Art.

Dass man in Holzfässern nicht nur Wein ausbauen kann, das weiß man wohl nirgendwo so gut wie in Bad Dürkheim – steht dort doch das größte Fass der Welt, was bekanntlich aber nie mit einem Tropfen Wein gefüllt war, sondern ein Restaurant beherbergt.

Einige Nummern kleiner ausgefallen sind die Fässer, die der Knaus Campingpark 2024 am Ufer des Almensees platziert hat. Dort können Gäste mit Blick auf den vier Hektar großen See übernachten. Beliebt sind die Fässer bei Veranstaltungsagenturen wie Jochen Schweizer, die Gutscheine für außergewöhnliche Erlebnisse verkaufen. Mit den Buchungen sei sie zufrieden, sagt Campmanagerin Claudia Höhn. Vor allem als Geschenk seien die Übernachtungen beliebt.

Reben zwischen den Fässern

Im vergangenen Jahr hat der Campingpark nachgelegt und gleich ein ganzes „Weindorf“ aus Fässern errichten lassen. Dafür wurde ein sechsstelliger Betrag investiert. Zwölf Schlaf- und 14 Sanitärfässer umfasst das Dorf. Zwischen den Fässern ranken sich junge Reben. Auch wenn man nicht direkt am See nächtigt wie in den sechs anderen Fässern, so hat man natürlich einen Blick aufs Wasser – und wohnt bequemer. Die Fässer verfügen über eine eigene Heizung und einen eigenen Sanitärbereich, der in jeweils einem Extra-Fass untergebracht ist. Vier Schlaffässer sind für Familien gedacht, die sich dann jeweils ein Sanitärfass teilen.

Ein Schlaffass bietet zwei Personen Platz. Foto: Peter Kretzschmar

„Wir sprechen mit den Fässern ein ganz anderes Publikum an, das wir fürs Campen in der Natur begeistern wollen. Die Fässer sind luxuriöser als die Übernachtung in einem Zelt, aber nicht ganz so komfortabel wie ein Mobilheim“, erklärt Claudia Höhn. Auch solche Übernachtungsmöglichkeiten bietet der Campingpark – neben den etwa 500 Plätzen für Wohnmobile oder Zelte.

Zwischen den Fässern wachsen Reben. Foto: Peter Kretzschmar

Manche Campingplätze hätten in ein Hallenbad investiert. „Das brauchen wir nicht. Wir haben unseren See“, sagt Höhn. Zumal in Bad Dürkheim im November die Therme eröffnet hat. Die sei auch für ihre Gäste interessant: Es gebe Besucher, die gezielt wegen der Therme kommen, sagt die Campmanagerin. Investiert hat Knaus im vergangenen Jahr in den Kinderbereich – etwa in ein neues Hüpfkissen.

Auch in den Kinderbereich hat der Campingpark investiert. Foto: Peter Kretzschmar

Der Trend zum Camping halte an, sagt Höhn. „Wir haben viele Gäste, die sich während der Pandemie ein Wohnmobil gekauft haben und seitdem immer wiederkommen“, erklärt die Campmanagerin. Die Menschen schätzten die Unabhängigkeit und die größere Nähe zur Natur.

Nicht nur der Wurstmarkt ist beliebt

Den Platz am Almensee besuchen viele Niederländer, aber auch viele Menschen aus der Region: „Unsere Gäste sind begeistert von diesem schönen Fleckchen Erde, das sehr zentral gelegen ist“, erklärt Höhn. Die Besucher kämen zum Wandern oder Radfahren und schätzten den Wein und die Pfälzer Kulinarik. „Viele kommen auch wegen der Veranstaltungen wie der Weinbergnacht. Längst ist es nicht mehr nur der Wurstmarkt“, erklärt die Campmanagerin.

Nach dem sehr starken Besuch 2024 – der dänische Fußballverband hatte zur EM sein Fancamp am Almensee aufgeschlagen – gingen die Besucherzahlen 2025 wieder zurück. Dabei spielt neben dem Wetter die Einführung der Zweitwohnsitzsteuer eine Rolle, die auch Dauercamper entrichten müssen. „Mittlerweile sind alle Dauercamper-Plätze wieder belegt“, sagt Höhn.

In der Pfalz sind die Übernachtungen im vergangenen Jahr zurückgegangen. Gegen diesen Trend arbeitet der Knaus Campingpark in Bad Dürkheim an, bei dem 26 Mitarbeiter beschäftigt sind: „Wir halten immer Ausschau nach neuen Attraktion für unsere Gäste und investieren jedes Jahr“, erklärt Höhn.