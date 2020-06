Ein erneuter Diebstahl von Weinblättern hat sich nach Polizeiangaben am Sonntag im Trifelsring ereignet. Die Beamten trafen eine 48-jährige Mannheimerin in den Weinbergen in der Verlängerung der Straße an und kontrollierten sie. Sie führte eine Tasche mit sich, in der sich Weinblätter befanden. Nach einer Belehrung ließ die Frau die bereits gepflückten Blätter vor Ort zurück und ging in Richtung Rhein-Haardtbahn-Haltestelle davon. Welches Weingut sie geschädigt hat, muss noch ermittelt werden. Gegen die 48-Jährige wird nun wegen Diebstahls ermittelt.