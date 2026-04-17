Erstmals hat die Stadt bei der Weinbergnacht in diesem Jahr sogenannte Flanierbändchen verkauft. Wie hat sich das auf die Besucherzahl ausgewirkt?

Die Flanierbändchen fungierten als „Eintrittskarte“ für die mit Lasern und Lichtern illuminierten Weinberge zwischen Alter Stadtgärtnerei, Spielberg und Römerkelter: Wer keinen Weinpass besaß, musste ein solches Bändchen für fünf Euro kaufen, um dort flanieren zu dürfen.

Jetzt zog Marcus Brill im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus eine positive Bilanz der Neuerung: „Das Konzept hat dafür gesorgt, dass die Weinnächte einem höheren Qualitätsanspruch gerecht wurden, als es in den vergangenen Jahren der Fall war“, sagte der Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus.

Weniger Boomboxen

Uli Karst ( FWG), der als Winzer bei der Weinbergnacht vertreten war, bestätigte den Eindruck: Es habe weit weniger Bollerwagen, Boomboxen und Junggesellenabschiede gegeben als in den Vorjahren: „Das neue Konzept hat sich eindeutig bewährt.“

In diesem Jahr kamen knapp 16.500 Besucher an beiden Abenden auf die Weinbergnacht, rund 12.000 davon mit Weinpass und 4500 mit Flanierbändchen. Für den Freitagabend wurden mehr Flanierkarten verkauft (knapp 2700 gegenüber 1800 am Samstag), am Samstag dafür etwa mehr Weinpässe (knapp 6050 zu 5980). Laut Brill wurden an beiden Abenden etwa 169.000 Weinproben ausgeschenkt. Den Umsatz der Stadt an beiden Abenden bezifferte er auf 296.000 Euro davon, seien mehr als 140.000 Euro an die Weinbaubetriebe ausgezahlt worden. Der Erste Beigeordnete Claudius Güther lobte die Arbeit des Veranstaltungsteams: Während in der freien Wirtschaft oftmals externe Agenturen für solche Veranstaltungen gebucht würden, werde das in Bad Dürkheim mit großem Erfolg vom Veranstaltungsteam der Stadtverwaltung erledigt.

Mehr Weinpässe für 2027 im Verkauf

Auch im kommenden Jahr soll es wieder Flanierbändchen geben, sagte Brill: Pro Abend sollen 2500 dieser Bändchen verkauft werden, hinzu kommen dann jeweils 6500 Weinpässe. Die Kontrollpunkte, an denen die Besucher ihre Bändchen vorzeigen müssen, sollen „optimiert“ werden. Auf Nachfrage von Ralf Lang (SPD) erklärte Brill, dass es keine Probleme bei den Kontrollen gegeben habe: „Wir waren selbst überrascht, wie ruhig es war.“ Trotz der Mehreinnahmen durch die Flanierbändchen bliebe die Weinbergnacht ein Zuschussgeschäft, beantwortete Brill eine Frage von Jan Eymael (FDP). Das Ziel, Besucher in die Stadt zu bringen, werde aber regelmäßig erreicht.