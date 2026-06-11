Lichter, Wein und Weitblick: Bad Dürkheim lädt auch 2027 zur Weinbergnacht in die illuminierten Lagen der Kurstadt ein. Der Vorverkauf ist angelaufen. Ein Überblick.

Wann findet die Weinbergnacht statt und wie sind die Zeiten?

Die Weinbergnacht steigt am Freitag und Samstag, 5. und 6. März 2027. An beiden Abenden ist die Veranstaltung von 17 bis 23 Uhr geplant.

Brauche ich ein Ticket oder Bändchen für den Eintritt?

Ja. Für den Zugang ist ein Flanierbändchen erforderlich; es dient als Einlass- und Zugangskontrolle. Die Einführung eines solchen Tickets für das Jahr 2026 bewertet die Stadtverwaltung als Erfolg. Wer einen Weinpass erwirbt, erhält das Flanierbändchen inklusive. Beim Teilen eines Weinpasses benötigen Begleitpersonen jeweils ein eigenes Flanierbändchen. Ohne Weinpass oder Flanierbändchen ist kein Zutritt möglich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen kein Flanierbändchen, sondern ein kostenloses Kinderbändchen. Die Kontingente sind pro Tag begrenzt.

Was bietet der Weinpass 2027 und was kostet er?

Der Weinpass umfasst 15 Weinproben à 0,05 Liter. Jeder teilnehmende Betrieb schenkt drei Weine sowie einen ausgewählten Premiumwein oder -secco aus, der im Online-Weinguide (voraussichtlich ab Februar 2027 unter www.weinbergnacht.de) mit einer Krone markiert ist und zwei Abschnitte kostet. Der Preis pro Person und Veranstaltungstag beginnt bei 21 Euro und steigt stufenweise, sobald Kontingente aufgebraucht sind. Das Flanierbändchen kostet fünf Euro pro Person und Tag.

Wo und wie bekomme ich Weinpässe, Flanierbändchen und das Weinglas?

Weinpässe inklusive Flanierbändchen und Weinglas sowie einzelne Flanierbändchen sind in der Tourist-Information Bad Dürkheim erhältlich; beim Kauf vor Ort fallen keine Systemgebühren an. Online-Tickets gibt es über www.weinbergnacht.de. Sie können bis einschließlich 4. März 2027 in der Tourist-Information oder am Veranstaltungstag von 16.30 bis 20.30 Uhr an der Ausgabestelle in der Sachsenhütter Straße gegen Weinpass und Flanierbändchen eingetauscht werden. Das Veranstaltungsweinglas wird bei Abgabe des Online-Tickets ausgegeben.

Was macht die Weinbergnacht besonders?

Die Route führt durch stimmungsvoll beleuchtete Weinlagen mit Ausblicken auf die Stadtsilhouette, den Ortsteil Ungstein sowie markante Punkte wie den Gradierbau, das Dürkheimer Riesenfass, die Michaeliskapelle und das Römische Weingut „Weilberg“.

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Weitere Informationen und Tickets unter www.weinbergnacht.de