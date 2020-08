In der Nacht zum Montag haben Unbekannte eine kleine Steinhütte in den Weinbergen zwischen dem Mitfahrerparkplatz und dem Wertstoffhof in Friedelsheim mit schwarzer Farbe beschmiert. Hinweise auf den oder die Täter gibt es laut Polizei noch nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.